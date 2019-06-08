Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал уход главного тренера «Зенита» Сергея Семака в политику. Ранее стало известно, что Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Александра Беглова.

«Я считаю, что это неправильно. Я это не поддерживаю, — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге». — Я думаю, что в Думе нечего делать олимпийским чемпионам, журналистам, артистам…»

Напомним, ранее сообщалось, что Семак попал в список самых знаменитых жителей Петербурга. Тренер возглавил «Зенит» в 2018 году. В своём дебютном сезоне специалисту удалось привести петербургский клуб к чемпионству. «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу досрочно, узнав о своей победе после 27-го тура чемпионата. Команда Семака сыграла вничью с грозненским «Ахматом», но этого оказалось достаточно благодаря осечке «Локомотива» в Туле.

В следующем сезоне «Зенит» будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.