Бельгийский полузащитник Эден Азар обратился к болельщикам «Челси» после того, как покинул лондонский клуб и присоединился к мадридскому «Реалу».

«Уход из «Челси» — самое большое и сложное решение в моей карьере на сегодняшний день, — сказал Азар. — Надеюсь, вы понимаете, что я должен открыть следующую главу — так же, как и каждый из вас, когда появляется шанс осуществить мечту». Футболист признался, что наслаждался каждым моментом в «Челси» и ни разу не задумывался о переходе в другой клуб. Азар подчеркнул, что даже во время согласования сделки с «Реалом» он был сосредоточен на играх за лондонскую команду. «Прежде чем я уйду, ещё раз спасибо всем в клубе за их огромные усилия», — подчеркнул бельгиец.

Азар поблагодарил руководство «Челси» за помощь в осуществлении его мечты. Он признался, что мечты у него было две: первая — играть за «Челси», вторая — играть за «Реал».

Напомним, о подписании контракта с «Реалом» стало известно вчера, 7 июня. В Мадриде уже начали продавать футболки с фамилией Азара и 7 номером. Руководство «Челси» просило Азара остаться в клубе.