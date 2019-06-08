В пятницу вечером Этери Тутберидзе принесла болельщикам главную новость межсезонья: двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Шома Уно будет тренироваться в её группе. Разговоры об этом ходили и раньше, но информация всё равно произвела фурор – слишком маловероятной она казалась изначально. Пока речь идёт лишь о тренировочном сборе, и неизвестно, что будет дальше – останется ли Уно у Тутберидзе или поедет к другому тренеру.

С чего всё началось?

Информация о том, что Шома Уно находится в поиске тренера, появилась в конце мая. Известный в мире фигурного катания журналист Джек Галлахер заявил, что в следующем сезоне японские фигуристы намерены поработать с Этери Тутберидзе. Поклонники фигурного катания сразу же проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что основным кандидатом на переход в «Хрустальный» является Шома Уно.

Спустя некоторое время Уно косвенно подтвердил догадки, сообщив, что расстался со своим тренером Михоко Хигути, под руководством которой тренировался с пяти лет. Подробных объяснений своему решению Шома давать не стал, лишь подчеркнув, что хочет начать всё сначала и тренироваться за границей.

Пока болельщики гадали, кто станет новым наставником японца, Этери Тутберидзе сообщила, что Уно присоединится к её группе на тренировочном сборе.

Для чего это нужно?

Очевидно, что главной целью, ради которой Уно решился на столь кардинальные перемены в работе, являются следующие Олимпийские игры. Скорее всего, японец устал находиться в тени Юдзуру Ханю и Нейтана Чена, которые стали хедлайнерами мирового мужского катания.

Уно не может догнать Юдзуру уже не первый год. Даже в олимпийском сезоне, большую часть которого Ханю пропустил из-за травмы, Шома не смог навязать ему достойную борьбу на главном старте. В минувшем сезоне всё тоже пошло не по плану: Уно наконец выиграл чемпионат четырех континентов, а вот на чемпионате мира не смог даже попасть в медали.

Японец обладает космическими оценками за компоненты, однако в плане техники у него не всё так гладко. Несмотря на то, что судьи щедро плюсуют его прыжки, этого оказывается недостаточно. В минувшем сезоне Шома испытывал проблемы с недокрутами – например, ни один четверной сальхов не был сделан чисто. То и дело появляется ребро на флипе, а с лутцем японец «дружит» ещё меньше – очевидно, что в группу Тутберидзе он пришёл именно за прыжками.

Смогут ли в «Хрустальном» помочь Уно – вопрос, на который ответить заранее нельзя. С одной стороны, Сергей Дудаков (а именно он отвечает за технику прыжков в группе Тутберидзе) умеет ставить многооборотные прыжки и имеет в этом большой опыт. С другой – у учеников «Хрустального» тоже наблюдается проблема с рёбрами на флипе и лутце, что можно отнести к промахам не только фигуристов, но и тренеров.

Ещё один логичный вопрос – нужен ли Уно самой Тутберидзе? Для неё причины сотрудничества могут быть следующими: финансовая составляющая и возможность поработать с одиночником топ-уровня.

С материальной точки зрения такое сотрудничество будет очень выгодным для Тутберидзе, и нет смысла вдаваться в эту тему подробнее. Спортивная составляющая гораздо интереснее: ни для кого не секрет, что у Тутберидзе не получается работать с мужчинами-одиночниками. В её группе есть талантливые малыши, но ни одного взрослого спортсмена Тутберидзе пока не привела к большому успеху. Подающий огромные надежды Адьян Питкеев закончил из-за травмы, Алексей Ерохов выиграл юниорский чемпионат мира, но пропустил свой первый взрослый сезон.

Работа с Уно даст Тутберидзе возможность наконец увидеть медаль не только в женском катании. К тому же, специалист не раз подчеркивала, что ей нравятся спортсмены с восточным менталитетом: серебро Элизабет Турсынбаевой в Сайтаме — хорошее тому подтверждение.

Кто, если не Тутберидзе?

Пока неизвестно, будет ли Шома тренироваться у Тутберидзе на постоянной основе: на данный момент речь идёт лишь о предсезонном сборе. Такая практика в фигурном катании не редкость: Вакаба Хигучи часто тренировалась с группой Алексея Мишина, в этом году к его команде на сборах присоединится Брейди Теннелл. Тот же Михаил Коляда год назад стажировался у Рафаэля Арутюняна и Стефана Ламбьеля, поэтому и в приезде Шомы ничего сверхъестественного нет.

Но у кого будет тренироваться японец, если не останется у Тутберидзе? Вариантов несколько.

Брайан Орсер. Этот вариант имеет место быть, но кажется самым маловероятным – слишком много звёзд собралось в «Крикет Клабе». У Орсера тренируется и Ханю, и Евгения Медведева, и кореец Чжун Хван Ча, которому уже пророчат славу не меньшую, чем у Юдзуру. К тому же, к группе Орсера присоединился и американец Джейсон Браун.

Рафаэль Арутюнян. Переезд Шомы в Америку кажется более реальным, так как Арутюнян не столь сильно нагружен мировыми звёздами, как Орсер. Да, в его группу входит чемпион мира Нейтан Чен, но фигурист учится в Йеле и большую часть времени тренируется дистанционно. В группе есть ещё Михал Бржезина, но делать ставку на нестабильного 29-летнего чеха Арутюнян вряд ли захочет.

В пользу этого варианта говорит и то, что Арутюнян является прекрасным специалистом в плане прыжков. За доказательствами ходить далеко не надо – достаточно лишь взглянуть на технический арсенал Чена.

Том Закрайчек. Ещё один вариант, который не кажется невозможным – переход Шомы к Закрайчеку, который также тренирует в Америке. Лучший из его учеников – Винсент Чжоу – тоже «болеет» недокрутами, поэтому тренера этой проблемой уже не удивишь. В этом сезоне Чжоу удалось сделать шаг вперёд и подняться на подиум чемпионата мира, что говорит о прогрессе в их сотрудничестве. Но сможет ли Закрайчек исправить неправильные прыжки Уно, если Чжоу так и продолжает прыгать с ошибками?

Не самым очевидным, но тоже возможным вариантом является канадский специалист Рави Валия – его имя не настолько на слуху, как у предыдущих кандидатов, однако именно он работал с Патриком Чаном и Кейтлин Осмонд. Но его главные ученики завершили карьеру, поэтому вполне может быть, что тренер ищет себе новую звезду.

Кем бы ни был следующий тренер Уно – Тутберидзе или другой специалист, сам факт приезда Шомы в «Хрустальный» — это уже очень интересный шаг.