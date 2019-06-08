Руководство «Пари Сен-Жермен» заинтересовано в приобретении защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

Как утверждает Sport.es, парижане готовы предложить 19-летнему футболисту контракт на пять лет с заработной платой 15 миллионов евро в год. Это в два раза больше, чем сумма, которую предлагает каталонская «Барселона».

«ПСЖ» готов заплатить «Аяксу» 80 миллионов евро, а также ещё 10 миллионов в виде бонусов. «Барселона» хочет заплатить 75 миллионов и не намерена увеличивать своё предложение.

О том, что де Лигт стал трансферной целью французского клуба, впервые стало известно 6 июня. Также сообщалось, что на Де Лигта претендует «Манчестер Юнайтед». Английский клуб мог приобрести защитника перед началом нынешнего сезона, но не сделал этого, потому что представители «красных дьяволов» посчитали, что футболист сильно прибавит в весе.