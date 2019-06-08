Игрок национальной сборной Украины Александр Зинченко не смог сдержать эмоций после разгромной победы своей команды над Сербией. Украина забила в ворота сербов пять безответных мячей, после чего Зинченко в микс-зоне расцеловал журналистку, пожелавшую команде удачи в следующих матчах.

¡QUE VIVA EL AMOR! Oleksandr Zinchenko y la entrevista más tierna tras el 5-0 de Ucrania en la #Euro2020. 😍⚽❤ pic.twitter.com/umADMibVFV — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2019

Напомним, Украина и Сербия встречались в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. В составе победителей дублями отметились форвард киевского «Динамо» Виктор Цыганков и полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка. Ещё один гол в ворота сербской команды забил Роман Яремчук из «Гента». Таким образом, Украина возглавляет турнирную таблицу группы В и имеет семь набранных очков после трёх матчей. Сборная Сербии идёт на последнем месте.

В параллельном матче группы встречались Литва и Люксембург, матч завершился вничью. В составе литовской команды с поля были удалены два игрока. Капитан команды Фёдор Черных, выступающий за московское «Динамо», провёл на поле все 90 минут.