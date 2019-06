Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал своё поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

«Не смог проявить себя в четвертьфинале, но я вернусь сильнее. Доминик Тим был слишком хорош! — написал Хачанов на своей странице в «Твиттере». — Это отличный турнир в Париже, перед потрясающей публикой!» Спортсмен выразил надежду, что в ближайшем будущем ему удастся достичь большего.

It didn’t go my way in the QF but I will be back stronger. @ThiemDomi was too good!

It’s been a great run in Paris in front of an amazing crowd!

I hope to continue that way and try to achieve bigger things in the near future! Merci Paris❤️Until next year🙏🏻 @rolandgarros #RG19 pic.twitter.com/XSHOkjIUpW

— Karen Khachanov (@karenkhachanov) June 8, 2019