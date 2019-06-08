Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о новом контракте, который подписал с организацией.

Нурмагомедов заявил, что его соглашение входит в тройку самых выгодных контрактов в истории UFC. Спортсмен не захотел разглашать условия договора, но подчеркнул, что они очень выгодные. «Если скажу, что контракт один из лучших, это будет неправильно, но его можно занести в тройку самых выгодных условий контрактов и соглашений в истории UFC», — заявил Нурмагомедов, слова которого приводит «Чемпионат».

Боец подчеркнул, что переговоры прошли без каких-либо проблем, стороны быстро достигли компромисса. Хабиб обозначил пять условий, без выполнения которых не стал бы подписывать контракт. UFC согласился с требованием, поэтому никаких сложностей не возникло.

Напомним, следующий бой Хабиба состоится 7 сентября: россиянин встретится с Дастином Порье.