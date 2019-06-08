Маурицио Сарри покинет пост главного тренера «Челси» и присоединится к «Ювентусу».

Как сообщает Sky Sports, переход 60-летнего специалиста должен состояться уже на следующей неделе. По информации источника, Сарри сам сказал руководству «Челси», что хотел бы вернуться в Италию. Однако ранее специалист выразил мнение, что считает себя достойным остаться в Лондоне на следующий сезон благодаря победе «Челси» в Лиге Европы.

Напомним, во время переговоров возникли сложности. Представители «Челси» хотят получить за тренера компенсацию в размере 6 миллионов евро. Отмечается, что данный пункт прописан в контракте Сарри: за разрыв соглашения руководство «синих» вправе требовать компенсацию.

Под руководством Сарри «Челси» выиграл Лигу Европы и вышел в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.