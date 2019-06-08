Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний по делу об изнасиловании модели Нажилы Триндади.

Как сообщает AS, футболист прибыл в полицию на инвалидной коляске.

Напомним, в товарищеском матче против сборной Катара Неймар получил травму голеностопа после столкновения с Ассимом Мадибо и был заменен на Эвертона Соареса на 21-й минуте встречи. Врачи диагностировали у футболиста разрыв связок правой лодыжки. Восстановиться к Кубку Америки нападающий не успел, поэтому было принято решение о том, что футболист покинет команду, а тренерский штаб будет искать ему замену.

Ранее Неймар показал фото травмированного голеностопа. Врачи «ПСЖ» отправились в Бразилию, чтобы оценить состояние футболиста.