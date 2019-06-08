Российская фигуристка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент нового показательного номера, который будет исполнять на шоу «Fantasy on Ice».

Спортсменка будет выступать под песню «Bad guy» в исполнении Билли Айлиш. Хореографом данного номера является Даниил Глейхенгауз.

Песня Билли Айлиш является одной из любимых композиций Евгении Медведевой, что не осталось незамеченным в мире фигурного катания. Глейхенгауз заверил болельщиков, что не специально выбрал именно эту музыку.

Подписчики Глейхенгауза в «Инстаграме» написали, что выбором музыки он обязан Медведевой, которая ранее в интервью рассказала, что песня Билли Айлиш «Bad guy» стоит у неё на повторе. «Отвечу один раз, дальше буду удалять, — написал хореограф. — Интервью не видел, музыку выбрали ещё до отпуска, как вернулись, начали ставить».

Сама Медведева также не оставила без внимания выбор музыки для Загитовой.