Президент UFC Дана Уайт​ рассказал о возможном бое-реванше между российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Конор на сто процентов уверен, что сможет победить Хабиба, – сказал Уайт, слова которого приводит MMA Fighting. – Он хочет реванша, он чувствует, что заслуживает реванша больше, чем кто-либо другой». Глава промоушена добавил, что сначала надо дождаться сентябрьского боя с участием Нурмагомедова, а затем смотреть, что будет дальше.

Напомним, 7 сентября В Абу-Даби состоится поединок между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. UFC официально утвердил дату боя.

Ранее Хабиб рассказал о своём новом контракте с UFC, назвав его одним из самых выходных в истории промоушена.