В Интернете появилась переписка нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара и модели Нажилы Триндади, которая обвинила игрока в изнасиловании.

Переписка началась с того, что девушка упрекнула Неймара в том, что он не приехал к ней в отель, как обещал. Футболист ответил, что был слишком занят. Модель подчеркнула, что всё ещё ждёт его, и указала номер своих апартаментов.

На следующий день Неймар написал девушке, что прощает её за то, что она его ударила. В ответ Триндади прислала свои фото, на которых видны синяки на её теле. Девушка заявила, что намерена прекратить общение с Неймаром. Футболист написал: «Но ты также виновна в этих синяках. Ты просила большего». Кроме того, игрок попросил Триндади никому не показывать фото.

Сегодня, 8 июня, стало известно, что Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний. Игрок появился в инвалидном кресле, так как у него серьёзно поврежден голеностоп.