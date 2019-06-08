Сборная России по футболу празднует гол на чемпионате мира. Фото: https://www.instagram.com/teamrussia

Сборная России по футболу празднует гол на чемпионате мира. Фото: https://www.instagram.com/teamrussia

Сборная России по футболу определилась с цветом формы, в которой игроки выйдут на поле в матче с Сан-Марино.

Как сообщает пресс-служба команды в «Твиттере», футболисты выйдут на поле в экипировке красного цвета, голкипер проведёт игру в жёлтой футболке.

В матче @EuroQualifiers с Сан-Марино сыграем в красной форме. Вратарь — в жёлтой. pic.twitter.com/K5NEAc68oi — Сборная России (@TeamRussia) June 8, 2019

Напомним, встреча между Россией и Сан-Марино будет проходить в Саранске в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Стартовый свисток к началу матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет капитаном национальной команды в матчах против Сан-Марино и Кипра. По словам Черчесова, капитаном останется нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, в сборной никаких изменений в этом плане нет.