Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов готовится к поединку с американцем Дастином Порье.

На своей странице в «Инстаграме»Хабиб опубликовал фото с тренером Хавьером Мендесом. «Тренер, вы готовы? До боя остался 91 день», — написал Нурмагомедов под фотографией.

Напомним, Хабиб был дисквалифицирован на девять месяцев за беспорядки после боя с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Нурмагомедов одержал досрочную победу, применив удушающий приём, затем покинул октагон и стал инициатором массовой драки.

Следующим боем Нурмагомедова в UFC станет поединок с Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби. Промоушен официально утвердил дату встречи.