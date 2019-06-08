Представитель ла лиги в России Даниэль Серехидо сообщил, что российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов, если будет принят новый проект турнира.

Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) рассказала о новом формате Лиги чемпионов, который может вступить в силу с сезона 2024/25. Лига чемпионов может стать закрытым турнирном, в котором не будет квалификационного этапа. Участниками соревнования станут лишь те клубы, которые добились успеха ранее. Матчи будут проходить по выходным, количество групп сократится с восьми до четырех. В каждую группу будет входить по восемь команд, что позволит увеличить количество встреч на групповом этапе.

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Англии, – сказал Серехидо, слова которого приводят «Известия». – Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА — например, Россия — могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов».