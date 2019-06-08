Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что сборную Сан-Марино и другие команды, за которые выступают футболисты-любители, необходимо объединить в отдельную группу.

«Состав сборной Сан-Марино – все любители за исключением пары человек – наводит на грустные мысли», — написал Геркус у себя в «Твиттере». По мнению специалиста, игры с такими командами не способствуют развитию футбола. Геркус уверен, что команды, в которых играют любители, надо включить в отдельную группу, а затем играть с её победителями.

https://t.co/HymJlUr3BO Состав сборной Сан-Марино — все любители за исключением пары человек — наводит на грустные мысли. Действительно ли для развития европейского футбола нужны такие матчи? Не проще ли выделить такие сборные в отдельную группу и играть с победителями? — Илья Геркус (@ilgerkus) June 8, 2019

Напомним, встреча между Россией и Сан-Марино будет проходить в Саранске в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Стартовый свисток к началу матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто будет капитаном национальной команды в матчах против Сан-Марино и Кипра. По словам Черчесова, капитаном останется нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, в сборной никаких изменений в этом плане нет.