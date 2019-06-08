Руководство лондонского «Челси» по-прежнему рассматривает кандидатуру Фрэнка Лэмпарда на замену главному тренеру Маурицио Сарри, который намерен перейти в «Ювентус».

Сегодня, 8 июня, стало известно, что соглашение Сарри с туринским клубом может быть подписано уже на следующей неделе. Клуб согласился отпустить 60-летнего тренера, поэтому руководство ищет нового наставника для лондонцев.

После победы в Лиге Европы Сарри выразил мнение, что не заслужил увольнения из «Челси», но затем решил вернуться в Серию А.

В клубе ожидают, что приход Лэмпарда позитивно повлияет на отношение болельщиков к команде. Напомним, ранее Лэмпард был футболистом «Челси» с 2001 по 2014 год, он провел в клубе 648 матчей и забил 211 голов.