Американский фигурист Джонни Вейр сообщил, что один из учеников «Крикет Клаба», где тренируется Евгения Медведева, получил гневное письмо с призывом уйти из фигурного катания.

Инцидент произошёл в Японии во время тура шоу «Fantasy on Ice». Фотографию письма Вейр опубликовал у себя в «Инстаграме». Сообщение гласит: «Убирайся из Японии! Никто не хочет видеть тебя здесь! Возвращайся в Россию». Также в тексте письма говорится, что фигурист должен покинуть «Крикет клаб».

Напомним, в Toronto Cricket Club тренируется Медведева, которая на данный момент принимает участие в шоу в Японии. Спортсменка начала работать под руководством Брайана Орсера после того, как не смогла завоевать золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане.

В минувшем сезоне Медведева одержала одну победу — в финале Кубка России. На чемпионате мира в Сайтаме спортсменка стала обладательницей бронзовой медали.