Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное исключение российских клубов из Лиги чемпионов, если турнир будет проводиться в новом формате.

«Новый формат Лиги чемпионов, в котором российские клубы будут исключены из соревнований – это полная чушь», — заявил Колосков, слова которого приводит «Чемпионат». Специалист выразил мнение, что данный факт невозможно вписать в логику развития европейского футбола. Также Колосков отметил, что чемпионат России входит в число сильнейших европейских лиг.

Напомним, ранее представитель Ла лиги в России Даниэль Серехидо сообщил, что российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов. ига чемпионов может стать закрытым турнирном, в котором не будет квалификационного этапа. Участниками соревнования станут лишь те клубы, которые добились успеха ранее.