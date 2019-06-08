Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл встретился с руководством клуба и сообщил, что не намерен покидать команду в ближайшее время.

Как сообщает AS, ранее «Реал» уведомил агента Бэйла о том, что вингер будет выставлен на продажу в летнее трансферное окно. После этого 29-летний футболист попросил руководство «Реала» о личной встрече, на которой заявил, что по семейным причинам не может покинуть клуб сейчас. Бэйл пояснил, что его семья уже обжилась в Мадриде и не готова к переезду.

Вариант, при котором Бэйл останется в составе «Реала», существует, однако в таком случае полузащитник будет получать значительно меньше игрового времени.

Напомним, помимо Бэйла из «Реала» могут уйти ещё восемь игроков.