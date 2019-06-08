Игрок сборной Украины Александр Зинченко поцеловал корреспондентку после разгромной победы над Сербией. Видео эпизода сразу же разлетелось по Интернету, однако позднее стало известно, что журналистка является девушкой футболиста.

Корреспондентку зовут Влада Щеглова, но украинской публике она больше известна как Влада Седан. Она работает на телеканалах «Футбол 1/2». Раньше девушка встречалась с другим украинским футболистом — Андреем Борячуком.

Напомним, Украина и Сербия встречались в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. В составе победителей дублями отметились форвард киевского «Динамо» Виктор Цыганков и полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка. Ещё один гол в ворота сербской команды забил Роман Яремчук из «Гента». Таким образом, Украина возглавляет турнирную таблицу группы В и имеет семь набранных очков после трёх матчей. Сборная Сербии идёт на последнем месте.