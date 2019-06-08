Футбольный клуб «Зенит» стал обладателем награды за лучшую посещаемость в сезоне 2019/19. Награду вручил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, «Зенит» стал самой посещаемой командой не только по числу зрителей на домашних матчах, но и по абсолютному количеству болельщиков. Что касается матчей на «Газпром-Арене», среднее число зрителей составило 48 244 человека.

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги, досрочно оформив чемпионство в 27-м туре. Команда на выезде встречалась с грозненским «Ахматом» и сыграла вничью, но этого оказалось достаточно, так как «Локомотив» потерял очки в Туле.

Таким образом, «Зенит» вышел в групповую стадию Лиги чемпионов на следующий сезон.