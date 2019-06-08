Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что японец Шома Уно проведет летний сбор в группе Этери Тутберидзе.

По мнению Тарасовой, Уно не ошибся с выбором, решив тренироваться у Тутберидзе. «На мой взгляд, он сделал единственно правильный выбор, что пошел к Тутберидзе и ее команде, — заявила Тарасова, слова которой приводит ТАСС. — Потому что Тутберидзе – выдающийся тренер, у нее сильные помощники».

Специалист уверена, что тренеры группы Тутберидзе помогут Уно стать более уверенным и техничным. «Думаю, что для ее группы появление такого человека будет очень интересным», – заключила Тарасова.

Напомним, о том, что Уно будет тренироваться в группе Тутберидзе, сообщила сама тренер у себя в «Инстаграме».