Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала информацию о том, что во время шоу в Японии получила анонимное письмо от хейтера.

«Спасибо всем за поддержку и теплые слова, — написала Медведева у себя в «Инстаграм»-историях. — Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи». Фигуристка подчеркнула, что и раньше получала подобные сообщения от недоброжелателей. «Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз», — рассказала Медведева.

Напомним, во время шоу Fantasy on Ice Медведева получила записку с призывом покинуть Японию, а также уйти из «Крикет Клаба» и вернуться в России. В письме не был указан адресат, однако на шоу спортсменка является единственной российской представительницей «Крикет Клаба».

Текст анонимного письма можно прочитать здесь.

Ранее Медведева сообщила, что её выступление в шоу скоро подойдет к концу, так как пора начинать готовиться к сезону.