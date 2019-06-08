Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о том, как относится к необходимости общаться с представителями прессы во время соревнований.

Елисеев ответил на вопрос, не перегибает ли палку Дмитрий Губерниев в общении со спортсменами. «Он с нами практически не общается, — заявил биатлонист в интервью «Чемпионату». — В основном со спортсменами говорят Илья Трифанов и Дмитрий Занин».

По словам Елисеева, корреспонденты нормально относятся к тому, что спортсмен не всегда хочет давать комментарии после неудачных гонок. Биатлонист отметил, что в команде есть спортсмены, которые всегда отказываются от общения с прессой. «Это неправильно, на мой взгляд», — выразил мнение Елисеев.

Напомним, ранее Губерниев посвятил скептический пост Евгению Гараничеву, который отказался подписывать контракт с СБР.