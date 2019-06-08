Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, благодаря хет-трику которого сборная Португалии вышла в финал Кубка наций, рассказал, что его возраст — не помеха для продолжения выступления на высоком уровне.

Роналду подчеркнул, что все дело в его подготовке — это его рабочая этика. Несмотря на 34 года, португалец чувствует себя прекрасно, о чем и заявил. Роналду отметил, что самое важное — это то, что в голове. Главное — чувствовать мотивацию и счастье, не сбиваться с пути.

«Думаю, мне еще есть что дать футболу. Чувствую себя очень хорошо», — цитирует Роналду официальный сайт УЕФА.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» год назад. За прошедший сезон португалец сыграл в 31 матче Серии А, в которых забил 21 мяч и сделал 11 голевых передач. Роналду — чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии. Криштиану играет за сборную своей страны с 2003 года.