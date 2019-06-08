Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам через инстаграм. В преддверии матча с Сан-Марино в квалификации Евро-2020 капитан российской команды призвал поддержать россиян в этом матче.

«Сегодня — матч против Сан-Марино! Пусть ваша поддержка будет как можно громче», — чирканул Дзюба в инстаграме.

Встреча Россия — Сан-Марино состоится сегодня в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Начало игры запланировано на 19:00. Встречу доверено судить шведской бригаде арбитров. Главный судья — Мохаммед Аль-Хаким. Его помощники Даниэль Ворнмарк и Фредерик Клювер.

Напомним, что сборная России перед этой игрой имеет три очка. Команда Станислава Черчесова в квалификационном раунде обыграла Казахстан (4:0), но уступила в самом первом матче отбора бельгийцам.