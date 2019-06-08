Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что уже определился со следующим клубом в своей карьере. По словам форварда, который в мае попрощался с поклонниками мадридского клуба, он уже знает свой новый клуб.

«Я уже знаю, где буду играть», — приводит слова ГризманнаTélématin.

В минувшем сезоне Гризманн отыграл 48 матчей за мадридский «Атлетико». В активе нападающего 21 гол и десять голевых передач. Напомним, что с 1 июля сумма отступных за 28-летнего форварда «матрасников» понизится с € 200 млн до € 120 млн.

Главным претендентом на игрока по-прежнему является «Барселона», которая могла подписать Гризманна еще год назад. Тогда француз остался в «Атлетико», но сейчас у него есть много причин, чтобы перейти в каталонский клуб.