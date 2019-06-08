Во втором полуфинале Ролан Гаррос австриец Доминик Тим обыграл посеянного под первым номером на турнире серба Новака Джоковича 2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 5:7. Встреча началась еще 7 июня, но трижды прерывалась из-за дождя и сильного ветра.

После очередной паузы, связанной с дождем, Джокович сходу отыграл брейк, но не удержал свою подачу. Затем он снова сделал обратный брейк, уйдя с двойного матчбола. Но в концове Тим допустил меньше ошибок и дожал соперника.

Перед матчем Джокович имел преимущество в личных встречах с Тимом со счетом 6-2. В том числе серб выиграл три матча из пяти на грунте, где они и играли этот полуфинал.

Теперь в финальном матче за титул Открытого чемпионата Франции Тим сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. В прошлом году они также играли в финале Ролан Гаррос — в трех сетах выиграл Надаль (6:4, 6:3, 6:2).