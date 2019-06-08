Глава ВЭБ Игорь Шувалов рассказал о будущем московского ЦСКА. Госкорпорация спонсирует клуб Евгения Гинера. который госкорпорация спонсирует.

По словам Шумалова, с Евгением Гинером ведется работат, как сделать из ЦСКА суперклуб.

Чтобы бизнес-центр работал и место стало точкой притяжения», — ответил он на соответствующий вопрос RNS», — приводит слова Шувалова Rambler News Service.

Шувалов также отметил, что у компании нет опасений, что ЦСКА не сможет погасить кредит, взятый на строительство стадиона. Чиновник отказался раскрывать факт того, собирается ли госкорпорация выкупить долю ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА в минувшем сезоне РПЛ занял четвертое место. В будущем сезоне армейский клуб выступит на групповом этапе Лиги Европы.