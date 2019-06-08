На видео попала столкновение грузовика «КАМАЗ-мастер» и легковой иномарки в Санкт-Петербурге. Ситуация произошла в ночь с 7 на 8 июня на Суворовской площади. Грузовик среди прочих моделей проходил автопроблег спортивных машин.

Поворачивая направо для встраивания в колонну с другими грузовиками, «КАМАЗ-мастер» столкнулся с иномаркой, которая продолжала движение прямо, несмотря на сигнал сотрудника ГИБДД. За рулем красной «Вольво» находилась девушка, которая не заметила сигнал сотрудника, выехав в оцепленную зону.

В результате инцидент никто, кроме автомобилей, не пострадал.

Напомним, что в Петербуре проходил «Фестиваль скорости», приуроченный к Петербургскому международному экономическому форуму