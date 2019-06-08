Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного этапа чемпионата Европы, который в 19.00 начнется в Саранске. На стадионе «Мордовия-Арена» против команда Сан-Марино с капитанской повязкой россиян выведет форвард Артем Дзюба. В воротах сыграет голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме. На правом фланге обороны сыграет Марио Фернандес, на левом — Федор Кудряшов.

В центре обороны выйдет пара центральных защитников Георгий Джикия и Андрей Семенов. В центре поля появятся зенитовец Магомед Оздоев, игрок «Монако» Александр Головин» и спартаковец Роман Зобнин. Ближе к нападению сыграют братья Миранчки — Антон и Алексей. Это третий матч сборной России в квалификации Евро-2020. В первом россияне уступили сборной Бельгии (1:3), во втором разгромили Казахстан (4:0).

Игру обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.