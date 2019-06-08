Федерация фигурного катания не получала от фигуристки Евгении Медведевой обращений, что в ее адрес поступают угрозы. Как заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган у него нет информации, что кто-то угрожал Медведевой.
«С Медведевой я разговаривал вчера, она ко мне не обратилась по этому вопросу», — приводит слова Когана РИА Новости.
Напомним, что американец Джонни Вейр показал в инстаграме фотографию записки, в которой один из поклонников оскорбляет Медведев, призывая ее покинутью Японию.
Отметим, что фигуристка ответила на это сообщение, сказалав, что с ней всё в порядке. При этом россиянка заметила, что подобное происходит у не впервые
Текст анонимного письма можно прочитать здесь.
Ранее Медведева сообщила, что её выступление в шоу скоро подойдет к концу, так как пора начинать готовиться к сезону.
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