Мужская волейбольная сборная не испытала проблем во втором матче второй игровой недели Лиги наций с американцами. Команда Туомаса Саммельвуо выиграла в трех сетах со счетом 3:0 ((25:22, 25:19, 25:15).

Наиболее результативным игроком встречи стал диагональный российской сборной Виктор Полетаев. На его счету 19 очков (три из них он набрался на блоке). Еще десять очков (пять на блоке) принес команде Игорь Филиппов.

Это вторая победа команды Саммельвуо на домашнем этапе в Уфе и четвертая в Лиге наций этого сезона. В общем зачете сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице. У россиян 11 очков.

В последнем матче второй игровой недели сборная России сыграет с командой Италии. Та выиграла оба предыдущих встречи в Уфе.