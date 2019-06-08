Сборная России стартовала в третьем матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Сан-Марино. Встреча проходит в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена».

Россиян с капитанской повязкой вывел форвард Артем Дзюба. Другой зенитовец Магомед Оздоев играет в опорной зоне. Рядом с ним полузащитники Александр Головин и Роман Зобнин. Братья Миранчуки также выступают с первых минут. Их одноклубник Маринато Гилерме защищает ворота российской сборной. По флангам обороны Мариу Фернандес и Федор Кудряшов. В центре обороны — Георгий Джикия и Андрей Семенов.

Ранее сборная России в квалификации Евро-2020 проиграла в первом матче сборной Бельгии (1:3) и разгромила на выезде команду Казахстан (4:0).