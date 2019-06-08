Бывший тренер СКА и нынешний наставник сборной Финляндии Юка Ялонен, который привел финскую сборную к победе на чемпионате мира, сказал, что был в легком шоке от слов нынешнего тренера СКА и сборной России Ильи Воробьева.

По словам Ялонена, ему кажется, что финская сборная выглядела лучше и увереннее сборной России. Результат игры — тому доказательство.

Да, мы забили только один гол. Но у нашей команды было гораздо больше опасных моментов: более длительные атаки, преимущество во владении шайбой. Россия не так уж часто выходила из своей зоны – этим мы и воспользовались», — цитирует Ялонена «Спорт-Экспресс».

Ялонен гордится игрой Финляндии, гордится тактикой, которую команда демонстрировала на турнире.

Ялонен тренировал СКА в сезоне 2012/13 и 2013/2014.