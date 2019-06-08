В Саранске проходит отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино. Команда Станислава Черчесова 25 минут не могла открыть счет. Пока Александр Головин не разыграл комбинацию с Мариу Фернандесом. Единичку на нолик исправил автогол защитника Сан-Марино Чевале.

Матч Россия-Сан-Марино проходит при аншлаге на стадионе «Мордовия-Арена в Саранске. После первых получаса игры счет 1:0 в пользу сборной России.

Команда Станислава Черчесова пока имеет 3 очка в своей группе. Команда одержала победу над Казахстаном во втором туре, а в первом уступила бельгийцам.