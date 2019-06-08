После первого тайма третьего матча сборной России в квалификации Евро-2020 против Сан-Марино команда Станислава Черчесова громит «карлика» в Саранске со счетом 4:0.

Почти 25 минут сборная России не могла открыть счет. Помогла сборная Сан-Марино, забив первый гол в свои ворота. Уже скоро Александр Головин заработал пенальти, который уверенно реализовал Артем Дзюба. Третий мяч сборной России после красивой комбинации провел защитник Федор Кудряшов. Четвертый мяч сборной России провел Антон Миранчук. Команда Черчесова за 20 минут забил четыре гола.

Следующий матч сборной России проведет в Нижнем Новгороде против Кипра. Игра состоится 11 июня.