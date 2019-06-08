Австралийская теннистка Эшли Барти выиграла «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В финале она обыграл чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:1, 6:3. Матч продолжался всего 1 час и десять минут.

За это время Барти сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку. Барти реализовала четыре брейк-пойнта из двенадцати. Ее соперница Вондроушова выполнила один эйс и допусти три довйных ошибки, реализовав один брей-поинт.

Перед тем, как выиграть решающий матч Барти победила Пегули, Коллинз, Петкович, Кенин, Киз и Анисимову. 23-летняя спортсменка впервые взяла титул турнира «Большого шлема». Всего это ее пятый успех в карьере и второй в текузем сезоне.

Барти первая за 46 лет теннисистка, сумевшая победить на Открытом чемпионате Франции. Победа позволила Барти подняться на второе место в обновленном рейтинге WTA.