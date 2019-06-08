Капитан сборной России Артем Дзюба оформил хет-трик в ворота сборной Сан-Марино. Дзюба забил в первом тайме, реализовав пенальти. Во втором тайме Артем поразил ворота Сан-Марино, использовав передачу Александра Головина. Третий мяч Дзюба также мог забить с пенальти, однако вратарь «карлика» отбил удар. Дзюба был тут как тут, сыграв на добивании.

Помимо этого Дзюба сделал голевую передачу, точно навесив на Федора Смолова. Тот забил восьмой гол в ворота Сан-Марино, тем самым позволив сборной России установить рекорд по количеству забитых мячей за всю историю. Наконец, Дзюба оформил покер, забив девятый гол. Артем добил мяч в ворота с ленточки ворот.

Следующий матч сборная России в квалификации Евро-2020 сыграет 11 июня против Кипра.