В Саранске завершился третий матч отборочного турнира чемпионата Европы для сборной России, в котором команда Станислава Черчесова разгромила Сан-Марино со счетом 9:0. Это рекордная победа в истории сборной России — никогда еще национальная команда не забивала такое количество забитых мячей.

При этом сборная России не могла забить первые 25 минут игры. Счет открыл Чеволи, отправив мяч в свои ворота. Второй мяч забил Артем Дзюба, реализовав пенальти после сноса Александра Головина. Третий мяч провел Федор Кудряшов, а четвертый — Антон Миранчук. После первого тайма команда Черчесова вела со счетом 4:0.

Во втором тайме была похожая картина, что и в первом тайме — сборная России не могла забить первые 25 минут. Наконец, Артем Дзюба забил с игры после передачи Головина. Вскоре Дзюба получил возможность пробить пенальти, который он не очень хорошо пробил, но удачно сыграл на добивании. Дальше пришло время Федора Смолова, который оформил дубль. Точку в игре поставил Дзюба, сделавший в этой игре покер.

Следующий матч сборная России проведет 11 июня в Нижнем Новгороде. Соперником команды Черчесова выступит сборная Кипра.