Для всех, кто в этот жаркий день пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Сборная России забила рекордные девять в ворота Сан-Марино

Команда Станислава Черчесова ожидаемо покуражилась при заполненном стадионе в Саранске над любителями из Сан-Марино. Россия провела два зеркальных тайма: долго запрягала, но зато как поехала! Дзюба оформил покер, Смолов сделал дубль, а восьмой мяч Федора позволил национальной команде побить рекорд по количеству голов в официальных матчах. Так много России не забивала никогда.

Барти выиграла женский разряд, а Джокович прошел мимо финала

Развязка на Ролан Гаррос уже близка. В женском одиночном вообще уже доиграли: австралийка Барти очень быстро расправилась с чешкой Войдоушевой, став первой победительницей Ролан Гаррос за последние 46 лет. В мужском разряде все никак не могли доиграть второй полуфинал. Тим и Джокович все откладывали определять финального соперника для Рафы Надаля из-за дождя и сильного ветра. Наконец, после очередного перерыва австриец дожал серба и теперь сыграет с Надалем в финале.

Россия разгромила США в Лиге наций

Волейбольная сборная легко разобралась с американцами. Это вторая победа команды Саммельвуо на домашнем этапе в Уфе и четвертая в Лиге наций этого сезона. В таблице Лиги наций сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице, где у россиян 11 очков. В последнем матче второй игровой недели сборная России сыграет с командой Италии. Та ранее выиграла оба поединка в Уфе.

«Зенит» наградили за лучшую посещаемость

«Зенит» предсказуемо выиграл гонку самых посещаемых команд этого сезона в РПЛ. Петербуржцы стали самой посещаемой командой не только по числу зрителей на домашних матчах, но и по абсолютному количеству болельщиков. На «Газпром-Арене» среднее число болельщиков составило 48 244 человека.

Медведевой угрожает фанат, федерация не в курсе

Фигуристка Евгения Медведева через фигуриста Вейра получила гневное письмо с призывом уйти из фигурного катания. Инцидент произошёл в Японии во время тура шоу «Fantasy on Ice». Фотографию письма Вейр опубликовал у себя в «Инстаграме». Сообщение гласит: «Убирайся из Японии! Никто не хочет видеть тебя здесь! Возвращайся в Россию». При этом Федерация фигурного катания России в лице Александра Когана заявила, что не получала от Медведевой обращений, что в ее адрес поступают угрозы.