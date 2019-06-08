Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог крупной победе над Сан-Марино. Россия расправилась с «карликом» со счетом 9:0 — это самая крупная победа в истории сборной России

По словам Черчесова, глядя на табло после игры, команда на 100 процентов понимает, что имеет три очка. Забитые голы же, возможно, повлияют на конечный результат в турнирной таблице. Что касается рекорда, то ставить его не планировали. Ставили задачу — играть правильно.

поделился впечатлениями от матча с национальной командой Сан-Марино, прошедшего в Саранске в рамках квалификации Евро-2020 и завершившегося победой россиян со счетом 9:0. Это самая крупная победа в истории сборной России.

Мы играли правильно и достаточно качественно. Многое, естественно, не удалось. Но я видел многое из того, что мы наигрывали. Это не может не радовать», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В составе сборной России отличились Кудряшов, дважды Смолов, Антон Миранчук и Артем Дзюба, оформивший покер.

Следующий матч сборная России сыграет 11 июня в Нижнем Новгороде против команды Кипра.