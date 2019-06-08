Форвард московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов матче против Сан-Марино сделал дубль. Первый его гол в игре стал шестым в матче. Этой мяч стал сотым в профессиональной карьере форварда.

Смолов появился на 60-й минуте встречи, заменив своего одноклубника Антона Миранчука. На 77-й минуте Смолов получил мяч от Магомеда Оздоева, вышел один на один и реализовал момент. На 83-й минуте Смолов забил свой второй мяч — мощно выпрыгнул и пробил голов после навеса Артема Дзюбы.

Кроме Смолова у команды Черчесова отличились Антон Миранчук, Фёдор Кудряшов и Артём Дзюба, оформивший покер. Один гол Сан-Марино забил в свои ворота.

Следующий матч сборная России сыграет в Нижнем Новгороде 11 июня. Соперником российской команды станет команда Кипра.