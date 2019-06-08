Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в очередной раз выступил с критикой в адрес президента СБР Владимира Драчева. По словам Тихонова, именно он виноват в том, что Евгений Гараничев отказался продлевать контракт с российским биатлонистом.

Тихонов отметил, что маразм в СБР крепчает, а безграмотность Драчева и Нуждова проявляется в новых формах. Тихоноа недоумевает, почему нельзя было спокойно обсудить ситуацию с Гараничев ситуацию с контрактом, а это выносится в прессу и спортсмен делается крайним.

Тихонов считает, что Гараничев — ключевой российский биатлонист, который нужен команде. По словам Тихонова, хуже всех в ситуации ведет себя Драчев, который не в состоянии ответить на вопросы журналистов.

«Есть мнение, что ему наплевать на происходящее в биатлоне, а возглавить федерацию он решил для своей политической карьеры, чтобы проще было находить общий язык с главами регионов и крупным бизнесом, но пока получается не очень», — написал Тихонов в своем блоге.

Ранее тренер Гараничева Максим Кугаевский сообщил, что никакой проблемы не существует. Контракт с Гараничевым не подписан лишь потому, что спортсмен еще не видел договор, ситуация разрешится на ближайшем сборе. Однако исполнительный директор СБР Сергей Голиков утверждает, что Гараничев просто не хочет подписывать соглашение.