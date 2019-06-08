Капитан сборной России Артем Дзюба подвел итог победы над сборной Сан-Марино со счетом 9:0. Встреча проходила в Саранске в рамках матча квалификации Евро-2020.

Дзюба оценил прорыв на поле стадиона «Мордовия-арена» болельщика. По словам Артем, девушка, выбежавшая в финале Лиги Чемпионов, была интереснее.

Нападающий «Зенита» заметил, что с появлением стадиона и инфраструктуры к сборной сразу другое отношение.

«Встретили нас очень гостеприимно! Мы рады, что порадовали болельщиков. Теперь — концентрация на Кипре. Очень неприятный соперник, будет играть в оборону. У нас свои задачи: мы хотим попасть на Евро, чтобы праздник без нас не прошел. Мы уже проиграли на выезде Бельгии и хотели сегодня побольше забить — мало ли что», — сказал Дзюба после матча.

Дзюба отметил, что новый рекорд сборной России по забитым голам продержится долго, если только российской команде не попадет Гибралтар.