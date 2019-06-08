Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру отдельных футболистов в отборочном матче чемпионата Европы 2020 году с Сан-Марино, которую российская команда выиграла со счетом 9:0. Черчесов высказался об игре братьев Миранчуков, защитнике Федоре Кудряшове и о нападающим Артеме Дзюбе.

Миранчуки, по словам Черчесова, выполнили все поставленные перед ними задачи, но заменил их Черчесов, потому что сборной России нужно было добавлять в атаке. Черчесов отметил, что братьям была предоставлена стать игроками основного состава сборной.

Кудряшов, по мнению Черчесова, показал свой максимум. Тренер отдал должное Кудряшова, который за полгода в Турции прибавил. Провел качественный матч, как и в Казахстане.

«Посмотрим, как отреагируют наши топ-клубы на его сегодняшнюю игру», — сказал по поводу Кудряшова Черчесов.

Говоря про Дзюбу, Черчесов заметил, что Артем выполнил все — как капитан, и как игрок сборной России.

Отметим, что в матче с Сан-Марино Дзюба оформился свой второй покер в карьере за сборную России.