Российские фигуристы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин обнародовали музыку для ритм-танца на следующий сезон. Их программа будет кататься под композицию Sparkling Diamonds в исполнении Николь Кидман из мюзикла «Мулен Руж».

Напомним, что в прошедшем сезоне Степанова и Букин победили на двух этапах Гран-при — в России и Финляндии. На чемпионате России фигуристы расположились на втором месте, отобравшись на чемпионат Европы, где также стали вторыми.

Недавно Александра Степанова назвала Ивана Букина своим лучшим партнером, поблагодарив его за то, что «тот у нее есть».

Ранее тренер дуэта Ирина Жук рассказала, что новый произвольный танец спортсменов будет очень динамичным.