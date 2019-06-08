Сборная Турции проиграла в гостях команды Турции в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. Чемпионы мира уступили в группе H в Конье со счетом 2:0.

Оба забитых гола случились в первом тайме. На 30-й минуте ворота французов поразил Каан Айхан. На 40-й минуте отличился Дженгиз Юндер. Во втором тайме голов забито не было. Таким образом действующие чемпионы мира впервые потеряли очки в отборочном цикле. Турция пока что не теряла очки, имея во всех трех матчах победы.

16-е первенство Европы по футболу пройдёт летом 2020 года. Это будет второй Евро, в финальной части которого будут играть 24 сборные, которые будут играть на 12 стадионах 12 городов