Спортсменка из Киргизии Валентина Шевченко оформила победу над Джессикой Ай. Поединок проходил в рамках боя за титул в женском наилегчайшем весе на турнире UFC 238 в Чикаго. Бой завершился досрочно: Ай пропустила удар ногой в голову, попав в глубокий нокаут.

Уроженка Киргизии провела 20 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 17 побед и проиграв в них три раза. После победы над Ай Швеченко пустилась в танец. После победы она поблагодарила соперницу, пожелав ей скорейшего выздоровления.

Перед этим боем россиянин Петр Ян выиграл у американца Джимми Риверы, Благой Иванов сломил сопротивления Тая Туивасу. Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Дональда Серроне.

Напомним, что Шевченко является действующей чемпионкой UFC среди женщин в наилегчайшем весе, этот титул она завоевала еще 8 декабря 2018 года в бою против полячки Йоанны Енджейчик на турнире UFC 231. В апреле Шевченко подписала новый контракт с UFC. Бой с Ай был первой защитой титула.